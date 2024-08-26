Ünlü sanatçı Sibel Can, Harbiye Açıkhava konserlerinin üçüncüsünde de mekanı hıncahınç dolduran müzikseverlere unutamayacakları bir müzik şöleni sundu.İSTANBUL (İGFA) - Events Across Turkey’nin kült projesi haline gelen “An Epic Symphony İstanbul Night Flight” konserleri kapsamında gerçekleşen ‘An Epic Symphony Sibel Can’ konseri üçüncü gününde de muhteşemdi.

Özgür Sevinç yönetimindeki dev senfoni orkestrası eşliğinde sevilen şarkılarını farklı yorumlayan Sibel Can, sesi ve yorumuyla yine tarihe adını bir kez daha yazdırdı.

Sevilen hit parçalarının yanı sıra bağlama ve tek piyano eşliğinde yorumladığı farklı türdeki şarkılarını söylerken ayakta alkışlanan ünlü sanatçı, ‘Biliyorsunuz ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Beni bıraksanız sabaha kadar şarkı söylerim. Siz müzikseverlerle her konserimiz ayrı bir güzel’ dedi. Tüm şarkılara eşlik ederek dev bir koro oluşturan dinleyiciler, tüm konser boyunca telefon ışıklarını açık tutarak beğenilerini ifade ettiler.

Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden Sibel Can’ın sahnesine ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici de enstrümanı ile eşlik etti.

‘Sibel Can eşsiz bir sanatçı, onunla aynı sahnede olmak, onur verici. Bu güzelliğe ve bu yoruma çalmak, her müzisyenin hayalidir’ diyerek sanatçı dostuna beğenisini dile getiren Şenlendirici, çaldığı bazı şarkıların nakarat kısımlarında söyleyerek, müzikseverlere sürpriz yaptı.

Yeni albümünün şarkı seçimlerini ve okumalarını bitirmek üzere olan Sibel Can, müzik dünyasına yeni hitler kazandırmaya hazırlanıyor. Müziğe olan tutkusunu yaşam biçimi haline getiren ünlü sanatçı, yeni çıkacak albümü ile müzik dünyasını yine hareketlendirecek.