Son dönemlerin en fazla konuşulan isimlerinden birisi olan Prof Dr. Sibel Jagoda, 23 Haziran'da 13.30-23.30 saatlerinde İstanbul/Nişantaşı Bars Studio'da "Access The Bars " semineri verecek.İSTANBUL (İGFA) - Prof Dr.Sibel Jagoda, Access the Bars ile ilgili, "Zihin ve bedendeki gerilimi yok eder, Günlük yaşamın getirdiği stresi azaltır, Yaşamın üzüntülerini en aza indirir, Aşırı kızgınlık ve öfke eğilimlerini azaltır, Stres, depresyon ve uykusuzluğa iyi gelir, Rahatlama, gevşeme ve haz verir, Öfke, yorgunluk ve tükenmişlik gibi duygular tarafından vücudunuzda oluşturulmuş blokajları çözer.Duygusal iniş çıkışları yatıştırarak daha dengeli bir ruh hali içinde olmanızı sağlar, Psikomatik rahatsızlıkları azaltır, Depresyonu ortadan kaldırarak neşeyi yaşamınıza geri döndürür.

Korkularınızın, fobilerinizin, endişelerinizin giderilmesini sağlar, Enerjiyi artırırken, yıpranmayı azaltır. Bedenin yaşlanma hızını azaltır, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi öğrenmeyi güçleştiren durumların aşılmasında yardımcı olur. İlişkileri dengeler, Sınav öncesi öğrencinin rahatlamasını ve dengelenmesini sağlar, Hayatınızda sınırlamalar aratan şeyleri siler.Kafanızda sürekli konuşan sesleri susturur, Bedenin yaşlanma hızını yavaşlatır". ifadelerini kullandı.

Programa katılımın yoğun olması bekleniliyor.