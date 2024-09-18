Büyüklüğü veya sektörü ne olursa olsun işletmeler, siber suçluların başlıca hedefleri haline geldi. Bu saldırılar yaygın hasara neden olabiliyor ve uzun vadeli sonuçlar doğurabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Kaspersky, siber saldırıların işletmeler üzerindeki etkisini inceledi.

Korumasız bir işletmenin uğrayabileceği önemli kayıpları ortaya koyan Kaspersky, işletmenizin siber tehditler karşısında dirençli kalmasına yardımcı olacak bazı önerilerini sıraladı:

Şirketi çok çeşitli tehditlere karşı korumak için, her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşlara gerçek zamanlı koruma, tehdit görünürlüğü ve EDR ile XDR'nin araştırma ve yanıt yeteneklerini sağlayan Kaspersky Next ürün serisindeki çözümleri kullanın. Şirketinizin özel bir BT güvenlik işlevi yoksa ve uzman düzeyinde tespit ve müdahale çözümleri için gereken uzmanlık becerilerine sahip olmayan BT yöneticileri varsa, Kaspersky MDR gibi yönetilen bir hizmete abone olmayı değerlendirin. Bu, kurum içi uzmanlık oluşturmaya odaklanmanızı sağlarken güvenlik yeteneklerinizi büyük ölçüde artıracaktır. Saldırganların güvenlik açıklarından yararlanarak ağınıza sızmasını önlemek için kullandığınız tüm cihazlardaki yazılımları her zaman güncel tutun. Uç noktalarınızın Exploit Prevention teknolojisi ile korunduğundan emin olun. Yeni güvenlik açıkları için yamaları mümkün olan en kısa sürede yükleyin. Yamalar indirildikten sonra, tehdit aktörleri artık güvenlik açıklarını kötüye kullanamaz. Kaspersky Next ürün serisi hem Güvenlik Açığı ve Yama yönetimi hem de İstismar Önleme özellikleri sunar. Davetsiz misafirlerin kurcalayamayacağı çevrimdışı yedekler oluşturun. Gerektiğinde acil bir durumda bunlara hızla erişebileceğinizden emin olun. Küçük işletmelerin korunması için, bir BT yöneticisi olmadan da siber güvenliğinizi yönetmenize yardımcı olacak çözümler kullanın. Kaspersky Small Office Security, 'Kur ve unut' koruması sayesinde size aradığınız güvenliği sunar ve özellikle iş geliştirmenin ilk aşamalarında çok önemli olan bütçeden tasarruf sağlar. Güvenli internet davranışını aşılayan ve simüle edilmiş bir kimlik avı saldırısı alıştırması içeren bir çözüm olan Kaspersky Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformu ile iş gücünü insan kaynaklı siber saldırılara karşı ekstra bir koruma katmanına dönüştürün. Böylece çalışanlarınız kimlik avı e-postalarını ve diğer sosyal odaklı tasarlanmış yemleri nasıl tanıyacaklarını bilirler. Kaspersky Profesyonel Hizmetlerinden yararlanmak, iş yükü altında zorlanan BT departmanınızın iş yükünü optimize eder. Kaspersky uzmanları mevcut BT güvenliğinizin durumunu değerlendirir, ardından sorunsuz performans sağlamak için Kaspersky yazılımını hızlı ve düzgün bir şekilde dağıtır ve yapılandırır. Kaspersky Premium Destek ise iş süreçlerini minimum düzeyde etkileyerek teknik olayların daha hızlı çözülmesini sağlar. Korumanıza büyük bir titizlikle yaklaşın ve ek güçlendirme seçeneklerini değerlendirin. İstenmeyen uygulamaların, web sitelerinin ve çevre birimlerinin kullanımını sınırlayan uygulama, web ve cihaz kontrollerine sahip siber güvenlik çözümleri kullanın. Bu, çalışanların gölge BT kullandığı veya siber güvenlik alışkanlıklarının olmaması nedeniyle hata yaptığı durumlarda bile bulaşma riskini önemli ölçüde azaltır.