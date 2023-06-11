Gaziantep’te “Kan verelim, spor yapalım, sağlıklı yaşayalım” sloganıyla başlayan kan bağışı kampanyası aşırı sıcağa rağmen büyük ilgi gördü.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılay tarafından organize edilen 15. geleneksel kan bağışı kampanyası Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Kan bağışı kampanyasının bu yılki sloganı da “Kan verelim, spor yapalım, sağlıklı kalalım” olarak belirlendi.

Kızılay’ın 25 doktor ve 125 flebotomistin görev yaptığı 15 Temmuz Demokrasi meydanında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına yaşanan sıcak havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterildi. Geçen yıl toplamda 6 bin 317 ünite kan bağışlanan kampanyada bu yıl bir günde 5 bin 989 ünite kan bağışı yapılarak bu rakama yaklaşıldı. Hedef olan 10 bin ünite kan bağışına ise devam eden kan bağışlarıyla gün içerisinde ulaşılması bekleniyor.

Gaziantep halkının kan bağışı farkındalığında örnek olduğunu belirten Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, “Şahinbey Belediyesi'nin bu yıl 15. kez düzenlediği kan bağışında bugüne kadar yaklaşık 26 bin ünite kan bağışı gerçekleşti. Bu Şahinbey Belediyesi öncülüğünde Gaziantep'in kan bağışına önem verdiğinin göstergesidir. Bugün de sürecek bu organizasyonda Kızılay’ın 25’i doktor olmak üzere 150 sağlık görevlisi vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Şahinbey Belediyemizin ev sahipliğinde bu sıcağa rağmen kan bağışına koşan vatandaşlarımızla iftihar ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Kan bağışı kampanyasını yakından takip eden Yönetim Kurulu Üyesi Koç’a Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman da eşlik etti.