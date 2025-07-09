Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.Buna göre, Kars’ın kuzeyi, Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle iç ve güney bölgelerde 40°C’ye yaklaşan sıcaklıklar dikkat çekiyor.

üzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Denizlerde ise Batı Karadeniz’in batısında gece saatlerinde fırtına, Marmara ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.