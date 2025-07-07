Düzce’nin Karadeniz’e açılan kapısı Akçakoca, sıcak geçen hafta sonunda yerli turistlerin akınına uğradı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ankara ve İstanbul gibi iki büyük metropolün tam ortasında yer alan, 38 kilometrelik sahil şeridiyle dikkat çeken ilçe, hafta sonu tatilini denizle buluşturmak isteyen vatandaşların tercihi oldu.

Özellikle yeşil ve mavinin iç içe geçtiği Çuhallı Plajı ile mavi bayraklı Ceneviz Kalesi Plajı, serinlemek isteyen tatilcilerle dolup taştı.

Bölgede bulunan otel ve pansiyonlar tam kapasiteyle hizmet verirken, sahil bandındaki kafe ve çay bahçelerinde de yoğunluk yaşandı. Akçakoca’da yaz sezonunun en hareketli hafta sonlarından biri geride kalırken, esnaf da oluşan canlılıktan memnun kaldı.