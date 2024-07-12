Aşırı sıcaklar, serinlik arayışında olanları harekete geçirdi. Son bir hafta içinde vantilatör, tavan pervanesi ve klima gibi soğutma sistemleri arayışında ciddi artışlar gözlemlendi.İSTANBUL (İGFA) - Yazın kavurucu sıcaklarının tüm yurdu sarmasıyla birlikte sahibinden.com’da son hafta içinde vantilatör, tavan pervanesi ve klima gibi soğutma sistemleri arayışında ciddi artışlar gözlemlendi.

2-3 Temmuz ile 9-10 Temmuz tarihleri arasındaki bir haftalık site içi arama, ilan verenlere telefonla ulaşma ve favoriye ekleme verilerini inceledi ve çarpıcı sonuçlarla karşılaştı.

Bir haftalık arama verileri incelendiğinde tavan pervanesi arayışında ortalama yüzde 83, klima arayışında ortalama yüzde 84 ve doğal bir serinlik kaynağı olan vantilatör arayışında ise ortalama yüzde 96’lık bir artış kaydedildi.

Kullanıcılar, serinliğe bir adım daha yaklaşmak için internet sitesi üzerinden ilan sahiplerinin telefonlarına sarıldı. Bir haftalık telefon aramaları verilerine göre klima arayışında ortalama yüzde 93, tavan pervanesi arayışında ortalama yüzde 108 ve vantilatör arayışında da ortalama yüzde 115’lik bir artış kaydedildi.

Bu arada sıcak hava dalgası, ilanları favorilere ekleme oranlarında da etkisini gösterdi.

Serinlik arayışı, favori listelerinde zirve yaparak vantilatör, tavan pervanesi ve klimada yani her üç kategoride de ortalama yüzde 106’lık bir artış yaşandı.