Sıcak havalarda daha sık görülen bayılma, ellerde uyuşma, geçici görme kayıplarının inme (felç) gibi hastalıkları beraberinde getirildiği uyarısı yapıldı.

BURSA (İGFA) - Uzman hekimler, sıcak havalarda bayılma durumunun önemine dikkat çekerken, inme (felç) hastalığına yakalanma riskinin de büyük olduğuna vurgu yaptı.

İnme (felç) hastalığının dünyada en çok görülen hastalık olduğuna vurgu yapan uzman hekimler, “Felç hastalığına yakalanan kişi için geri dönüşü olmayan bir durum söz konusudur. Özellikle sıcak havalarda daha sık karşılaştığımız inme (felç) hastalığı, sıcak çarpması ile birlikte bayılma, ellerde uyuşma, geçici görme kayıplarıyla birlikte geliyor. Bu tarz durumlar, felç geçirildiğinin habercisidir. Bu hastalık belirtileri hızlı müdahale ile çözülebilir. Ancak, felç durumu söz konusu olduğunda tedavi sürecinde ameliyatla düzelme oranı yüzde1’dir. Bu yüzden sıcak havalarda bu gibi belirtiler yaşandığında acil müdahale gerektirir. Mümkün olduğunca riskli kişilerin sıcak havalarda dışarıya çıkmamaları, serin yerlerde (park, orman) vakit geçirmelerini öneriyoruz.” diye konuştular.