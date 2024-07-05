Haziran ayı ile birlikte yaz sıcakları kendini iyice gösterdi. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı bu günlerde sağlığımızı korumak adına beslenmemize dikkat etmeliyiz. Peki, sıcak havalarda neler tüketilmeli? Nelerden uzak durulmalı? İşte cevabı…ZÜBEYDE ÖZLÜ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Sıcak havalarda doğru beslenmenin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Miray Yağmur, yaz aylarında nasıl beslenilmesi gerektiği hakkından Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

Sıcak havalarda doğru beslenmek, vücudun sıvı dengesini korumak ve serin kalmak için büyük önem taşıdığını söyleyen Diyetisyen Miray Yağmur, “İlk olarak, yeterli miktarda su içmek hayati önem taşır; günde en az 8-10 bardak su içmek, terleme yoluyla kaybedilen sıvıyı geri kazanmanıza yardımcı olur. Hafif ve serinletici yiyecekler tercih edilmelidir. Salatalar, soğuk çorbalar, yoğurt, taze meyve ve sebzeler hem serinletici hem de besleyicidir. Dengeli öğünler tüketmek, özellikle hafif protein kaynaklarına yönelmek de önemlidir.” dedi.

YAĞLI YİYECEKLER VE KIZARTMALARDAN UZAK DURUN!

Yağlı ve kızartmalardan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Dyt. Yağmur, “Yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınarak, ızgara veya buğulama yöntemleriyle pişirilmiş hafif yiyecekler tercih edilmelidir. Gün boyunca sık sık ve küçük porsiyonlar halinde yemek yemek, sindirimi kolaylaştırır ve enerji seviyesini dengede tutar. Taze meyve ve sebzeler, vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengindir ve yaz aylarında sağlıklı kalmanıza yardımcı olur.” ifadelerini kullandı.

“ŞEKERLİ İÇECEKLER VE ALKOL TÜKETMEYİN”

Dyt. Yağmur, yazın en çok ihtiyaç duyulanların ise sıvı içecekler olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şekerli ve gazlı içecekler yerine, taze meyve suları, bitki çayları ve ayran gibi doğal içecekler tercih edilmelidir. Alkol tüketimi dehidrasyona neden olabileceğinden, sıcak havalarda alkol alımını sınırlamak veya tamamen kaçınmak gereklidir. Yoğurt ve ayran gibi probiyotik içeriği yüksek süt ürünleri, hem sindirimi destekler hem de serinletici etkisi vardır. Bu beslenme önerileri, sıcak havalarda vücudunuzu serin tutmanıza ve genel sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.”