Hava sıcaklıklarının 38 dereceye kadar ulaştığı Nevşehir’de, Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara soğuk limonata ikramında bulunuldu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı üzerinde farklı noktalarda vatandaşlar için ücretsiz ikram stantları kuruldu. Kurulan stantlarda, Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından sıcaktan bunalan vatandaşlara soğuk limonata ikram edildi.

Bulvar üzerindeki vatandaşların yanı sıra trafik ışıklarında bekleyen araç sürücülerine ve yolculara da limonata ikramı yapıldı.

Zaman zaman hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı günlerde yapılan ücretsiz ikramlardan dolayı vatandaşlar belediye görevlilerine teşekkür etti.