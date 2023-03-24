Osmangazi Belediyesi, Bursa ve deprem bölgesindefarklı noktalarda kurduğu iftar sofralarıyla Ramazan Ayı’nın bereketini paylaşıyor. Bu yıl Osmangazi’de 5 farklı noktada günlük 3 bin kişilik sıcak iftarlık dağıtımı gerçekleştiren belediye, deprem bölgesinde de 2 farklı noktada günlük 4 bin kişilik iftar ve sahur yemeği ikram ediyor.BURSA (İGFA) - 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nı vatandaşlarla birlikte idrak eden Osmangazi Belediyesi, Elmasbahçeler Otoparkı, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi, Soğanlı Kültür Merkezi ile SakaryaKimsesizler Eviolmak üzere her gün 5 farklı noktada 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Elmasbahçeler Otoparkı’nda kurulan kazanların başına geçen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yemek dağıtan personele eşlik ederek vatandaşlara iftar yemeği ikram etti.

Vatandaşların Ramazan heyecanına ortak olduklarını belirten Başkan Mustafa Dündar, “Ramazan’ın bereketini ve birleştirici ruhunu hep birlikte yaşıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak ilçemizde her gün 5 farklı noktada 3 bin kişilik iftar dağıtımı yapıyoruz. Ayrıca ekiplerimiz, ilçemizin 5 farklı noktasında ‘iftara 5 kala’ adıyla yoldan geçen ve iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza iftariyelik ikram ediyor. Osmangazi’deki bu hizmetlerimizin yanında deprem bölgesinde de iftar ve sahur sofraları kuruyoruz. Ramazan ayı süresince Gaziantep İslahiye ve Hatay Antakya’da her gün 4 bin kişilik iftar ve sahur yemeğini depremzede vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Rabbim, tuttuğumuz oruçları kabul etsin, Ramazan ayımız mübarek olsun.” dedi.