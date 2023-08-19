Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı. Buna göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmazken, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi bekleniyor.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara’da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Denizlerde hava ise Marmara’da fırtına; Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Öte yandan deprem bölgelerinde günlük hava durumu ise şöyle: