Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre; Kars, Ardahan, Artvin ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak bekleniyor; sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 40°C’ye yaklaşacak.

DOĞU ANADOLU’DA RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.