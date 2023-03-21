Meteoroloji, sıcaklıkların yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıkları 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyi güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.