Ankara Büyükşehir Belediyesinin baştan aşağı yenileyerek hizmete açtığı Çubuk-1 Rekreasyon Alanı Atatürk Evi, seyir tepesi ve tertemiz doğasıyla sıcak havalardan kaçmak isteyen Başkentlilerin tercihi oldu. Geçtiğimiz hafta sonu 15 binden fazla Ankaralı, Çubuk-1 Rekreasyon Alanı’nda doğayla buluştu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin baştan aşağı yenileyerek hizmete açtığı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, 7’den 70’e tüm Başkentlilerden ilgi görmeye devam ediyor.

Atatürk Evi, seyir tepesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları ve tertemiz doğasıyla misafirlerini ağırlayan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, sıcak havalardan kaçmak isteyen Başkentlilerin tercihi oldu.

15 BİNDEN FAZLA ANKARALIYI AĞIRLADI

Çubuk-1 Rekreasyon Alanı; yenilenen çevresi, oyun alanları, etkinlik ve mesire alanları, serası, spor alanları ile muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barındıran yeni görüntüsüyle özellikle hafta sonları Ankaralıların aileleriyle birlikte vakit geçirdiği yerlerden biri hâline geldi. Tarihi öneminin yanı sıra merkeze yakınlığı dolayısıyla da sık sık tercih edilen rekreasyon alanı, geçtiğimiz hafta sonu 15 binden fazla Ankaralıyı doğayla buluşturdu.