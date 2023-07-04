Denizli Büyükşehir Belediyesinin modern bir şekilde yenileyerek yeniden kent turizmine kazandırdığı Kefe Yaylası'nda kamp sezonu açıldı. Tesisleriyle tüm ihtiyaçların karşılandığı doğasıyla cezbeden Kefe Yaylası, sıcaktan bunalan ve yayla havası almak isteyen misafirlerini bekliyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de turizm sektörünün daha da ilerlemesi ve kentin yayla turizminin merkezi olması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesince yenilenen Kefe Yaylası, yeni sezona "merhaba" dedi. Serinhisar İlçesinin Yatağan Mahallesi’ndeki 1350 metre rakımda bulunan Kefe Yaylası cezbeden doğası ve modern tesisleriyle misafirlerini bekliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kefe Yaylası 171 bin metrekarelik alan içerisinde restoran, büfe, manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş, Yörük çadırı ve 300 çadır kapasiteli kamp alanı ile misafirlerini ağırlamaya başladı. Kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kefe Yaylası özellikle havanın bunaltıcı sıcağından kaçmak isteyen sadece Denizli’den değil, çevre illerden de kamp severlerin önemli bir alternatifi haline geldi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, havaların ısınması ve yaz mevsiminin iyice kendini hissettirmesiyle birlikte Kefe Yaylası’nın da yeni sezonu açtığını ifade etti. Yayla kültürünün kentte çok önemli bir turizm değeri olduğunu hatırlatan Başkan Osman Zolan, Kefe Yaylası’nın sadece Denizlilileri değil, başta çevre iller olmak üzere pek çok kentten kamp severi ağırladığını

dile getiren Başkan Zolan, “Güzeller güzeli Denizli’mizin önemli güzelliklerinden ve değerlerinden Kefe Yaylası harika doğası ve modern tesisleri ile cazibe merkezi haline geldi. Kamp yapmak, dinlenmek, sevdikleriyle rahat ve güvenli bir şekilde birlikte vakit geçirmek isteyen misafirlerimize yeni sezonda da hizmet etmeye başladık" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın da yılın 12 ayında misafirleri ağırlamaya devam ettiklerini hatırlatan Başkan Osman Zolan, "Yayla turizminin Anadolu’da en önemli merkezlerinden biriyiz. Başta hemşehrilerim olmak üzere tüm misafirlerimizi yaylalarımıza bekliyor bu eşsiz değerlerimizin keyfini yaşamaya davet ediyorum” diye konuştu.