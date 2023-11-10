Tahmini Okuma Süresi: dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Sukay Tıbbi Aromatik Park çalışmasını tamamladı. 80 bin metrekarelik alanda botanik olarak yapımı tamamlanan park vatandaşların daha rahat nefes alabilecekleri bir alan oldu.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün “Daha Yeşil Bir Şanlıurfa” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte ilk kez yapılan GAP Sukay Tıbbi Aromatik Parkında çalışmasını tamamladı.

Bilim merkezi, Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü ve GAP SUKAY tesislerinin yer aldığı bölgede 80 bin metrekarelik alanda başlatılan devasa park çalışmasıyla kente yeni bir yeşil alan daha kazandırıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve meclis üyeleri ile birlikte GAP Sukay Tıbbi Aromatik Parkında incelemelerde bulundu. Çim seriminin tamamlandığı park, vatandaşların daha rahat nefes alabilecekleri bir alan oldu.

Kente yeni bir yeşil alan daha kazandırdıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanımız Mehmet Moğal ile birlikte kente kazandırdığımız GAP Sukay Tıbbi Aromatik Parkında incelemelerde bulunduk. Parkımızın bir kısmında aromatik ürünler yer alıyor. 80 bin metrekarelik alanda diğer kısımda peyzaj, yürüyüş yolları, oyun alanları ve bisiklet yolları yer alıyor. Parktaki çalışmaların sonuna geldik. Çok güzel bir parkı Şanlıurfa’mıza kazandırdık. Buradaki çalışmalarımız kısa bir süre önce başladı ve en kısa zamanda açılışını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız’’ diye konuştu.

Zemin hazırlama ve çevre düzenlemesiyle tamamlanan parkta ağaç dikimi yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi fidanlıklarında yetiştirilen 15 Bin adet Tıbbi Aromatik Bitki, her mevsim yeşil ve iğne yapraklı formda bulunan 195 Adet İbreli ağaç, 1575 Adet Çalı grubu, 910 Adet yapraklı ağaç ve mevsimlik çiçekler de toprakla buluşturuldu. Vatandaşların spor yapabilecekleri kauçuk zeminli yürüyüş yollarının tamamlandığı parkta kamelya ve sosyal donatılar yerleştirildi.