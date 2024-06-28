Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan önemli bir kararla, otomotiv sektöründe yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek. Avrupa Mutabakatı kapsamındaki Genel Güvenlik Yönetmeliği, sıfır araçlarda belirli güvenlik ve teknoloji standartlarını zorunlu hale getiriyor. Bu düzenleme, 7 Temmuz 2024'te başlaması planlanan yürürlük tarihini, 31 Ağustos 2024'e erteledi.Musa YEŞİLDAĞ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yeni yönetmelik kapsamında, daha önce opsiyonel olarak sunulan ancak artık standart haline gelecek güvenlik sistemleri; acil durum frenleme asistanı, sürücü yorgunluk algılama sistemi, kaza veri kaydedicisi, ani frende yanan flaşörler, hız sabitleme sistemi, şerit takip asistanı, geri görüş kamerası ve park sensörleri zorunlu olması gerekecek.

Bu konu hakkında Herkes Duysun’a konuşan Galerici Mehmet Aksoy, konuyla ilgili şunları belirtti:

"Yeni yönetmeliklerin otomotiv sektörüne etkileri büyük olacak. Özellikle müşterilerin güvenlik konusundaki beklentilerini karşılamak adına standart olarak sunulacak bu teknolojiler, araç fiyatlarını etkileyebilir. Ancak uzun vadede, kazaların azalması ve sürüş güvenliğinin artması açısından olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Galericiler olarak, bu yeni düzenlemelere hızla uyum sağlamak ve müşterilerimize en güvenli araçları sunmak için çalışıyoruz."