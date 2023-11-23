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Avrupa Atık Azaltım Haftası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir dizi etkinlikle kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği’nin Türkiye Koordinatörü olduğu Avrupa Atık Azaltım Haftası’nın (European Week for Waste Reduction-EWWR) bu yılki etkinlikleri “Ambalajlar: Paketli Ürün Alma!” teması ile gerçekleştirildi.

Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi, atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Kocaeli genelinde sıfır atık, atık azaltımı ve kaynakta ayrı toplamanın önemine yönelik önemli çalışmalar yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü, Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda ambalajsız ürün kullanımının teşvik edilmesi, atık miktarının azaltılması ve çevrenin korunması için çeşitli farkındalık çalışmaları oluşturdu.

AMBALAJSIZ ÜRÜNLERE TEŞVİK

Büyükşehir ekipleri, ambalajsız ürünlerin teşvik edilmesi amacıyla Gölcük Yüzbaşılar Pazarı’nda stant açarak, esnaflara tezgâhlarda ürünlerini ambalajsız olarak sunmaları, tek kullanımlık plastik yerine bez torbalar ve kese kâğıtlarını kullanmaları konusunda bilgilendirmede bulundu. Sıfır atık, atık azaltımı ve pazar alanında ambalajsız alışverişin faydalarının anlatıldığı bilgilendirmede Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri atölye çalışması gerçekleştirdi.

GAZETEDEN KESE KAĞIDI YAPTILAR

Kocaeli’nin özel öğrencileri, gazete kâğıtlarından kese kâğıdı yaparak bu farkındalık çalışmasının önemli bir parçası oldu. Gazeteden yapılan kese kâğıtları daha sonra pazarcı esnafına dağıtıldı. Pazarcı esnafı da, ürünlerini gazete kâğıtlarından yapılan kese kâğıtlarına koyarak vatandaşa sundu.