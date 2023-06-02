Dünyanın lider gıda işleme ve paketleme çözümleri şirketi Tetra Pak, Dünya Çevre Günü’nde “Sıfır Atık Eğitim Projesi”ne ilişkin bilgileri açıkladı.İZMİR (İGFA) - Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için projelerde rol üstlenen Tetra Pak, 2019 yılı itibarıyla hayata geçen, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğiyle TEMA Vakfı’nın yürüttüğü "Sıfır Atık Eğitim Projesi”ne destek veren tek özel şirket olarak dikkat çekiyor.

Tetra Pak, çalışma kapsamında geçtiğimiz yıl eğitim uygulamaları ve portal aracılığıyla 81 ilde yaklaşık 250 bin çocuğa ulaştı.

Projeyle çocukların sıfır atık kavramını tanımaları, bu kapsamda günlük yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konularında farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Proje; “Düşün ve Gerekli Değilse Tüketme”, “Daha Az Tüket”, “Değerlendir, Yeniden Kullan”, “Değiştir, Farklı Amaçla Kullan” ve “Dönüştür, Doğa Kazansın” olmak üzere 5D modelinden oluştu. 2023 yılında eğitim uygulamaları ve portal aracılığıyla 125 bin çocuğa daha ulaşılması planlandı.

Çalışmanın tüm ülkede yaygınlaştırılması için hayata geçirilen Sıfır Atık Eğitim Portalı’nda tüm eğitim kademeleri için 81 ildeki öğretmenlere sunum, poster, çalışma kağıtları, proje önerileri, eğitici videoların da aralarında bulunduğu zengin eğitim içerikleri ve materyaller sunuluyor.

Gerçekleştirilen okul eğitimleri ile hazırlanan 2 etkinlik kitabı 40 bini aşkın çocuğa ulaştırıldı.