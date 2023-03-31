Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla Büyükşehir tarafından Kongre Merkezi’nde farklı alanlarda atölyelerin de olduğu etkinlikler düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla şehirdeki yeşil alanları arttırmayı ve doğayı daha temiz bir şekilde gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Bu kapsamda 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde eğlenceli ve birbirinden farklı sıfır atık atölyelerinin bulunduğu etkinlik, Büyükşehir tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

AÇILIŞTA ÇÖP ATLAS SAHNELENDİ

Sıfır Atık Günü Farkındalık Etkinliğinin açılış programına Doç. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem, İzmit ve Derince ilçelerinden bin ilkokul öğrencisi, aileler ve vatandaşlar katıldı. Açılış programındaki protokol konuşmaları öncesinde Derince Utku Anaokulu öğrencileri Sıfır Atık Ayrıştırma Oyununu oynarken Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından ise Çöp Atlas oyunu sahnelendi.

“DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK ELİMİZDE”

Sıfır atık projesini ve bu tür etkinlikleri önemli bulduğunu belirten Figen Büyükakın, “Sıfır atık demek çöp demek değildir. Sıfır atık demek evimizden herhangi bir şekilde çöp çıkmayacağı anlamına gelmez. Sadece dikkatli kullanım yapmamız gerektiğini ifade eder. O yüzden sizler evlerinizde ailelerinizle birlikte iken ve bizlerde sizin için gelecek nesilleri daha temiz daha gelişmiş daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedeflerken elimizden geleni yapmamızı ifade ediyor. Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Türkiye’nin buna öncülük etmesi çok kıymetlidir. Çünkü insan beslenme, barınma ve giyinme gibi üç temel ihtiyaç ile hayatta var oluyor. Bizim hayatta olabilmemiz için doğaya ihtiyacımız çok fazladır. Pandemi döneminde de gördük ki doğa biz var olmadan da varlığını devam ettiriyor. Ama biz doğa olmadan varlığımızı devam ettiremeyiz. Giyinmemiz gerekir, beslenmemiz gerekir ve barınmamız gerekir. İşte tün bu temel üç ihtiyacı gerçekleştirirken aslında sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında atıklarımızı kontrol ederek daha yaşanabilir bir dünya bırakmak elimizde” dedi.