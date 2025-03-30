Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin BM nezdinde de kabul gören çevre hareketi Sıfır Atık ile ilgili 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde 7 yıllık kazanımları anlatan video-animasyon paylaşımı yaptı. Bakan Kurum, geri kazanım oranının yüzde 36.08’e çıktığı, 2035’te ise yüzde 60 olacağı kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda dünyanın ve insanlığın geleceğinin tehdit altında olduğu böylesi bir dönemde düşen görevin doğaya, canlılara karşı daha sorumlu hayatlar yaşamaktan geçtiğini belirtti.

Sıfır Atık hareketinin hayati önemde olduğuna dikkati çekeilen paylaşımda, "Uluslararası Sıfır Atık Günü de bu alana tüm dünyanın dikkatini çekerek küresel bir çevre seferberliğine öncülük etmesi açısından son derece anlamlı. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde 7 yılda 7 kıtaya yayılan Sıfır Atık ile hedeflerimizi bir bir hayata geçiyoruz. Geri kazanım oranımızı yüzde 36.08’e çıkardık. 2035’te bu oran yüzde 60 olacak, çünkü elimizde Yeterince Var” ifadelerini kullandı.

SIFIR GERİ KAZANIM ORANI YÜZDE 36,08’E ÇIKTI

Bakan Kurum, Sıfır Atık ile bugüne kadar 205 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçildiği; 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranını 2024'te yüzde 36,08'e çıkarıldığını kaydetti.

Dünyamızın ve insanlığın geleceğinin tehdit altında olduğu böylesi bir dönemde bizlere düşen görev; doğaya, canlılara karşı daha sorumlu hayatlar yaşamaktan geçiyor. Bunun için #SıfırAtık hareketimiz hayati önemde. #UluslararasıSıfırAtıkGünü de bu alana tüm dünyanın dikkatini… pic.twitter.com/TAXyVUtLLd— Murat KURUM (@murat_kurum) March 30, 2025

74,5 MİLYON TON ATIK TOPLANDI, EKONOMİYE 256 MİLYAR TL KATKI SAĞLANDI

Türkiye'nin 2035 yılında geri kazanım oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediğini belirten Bakan Kurum, "Yine 7 yılda Sıfır Atık farkındalığı oluşturmak için 25 milyon kişiye eğitim verildi. 7 yılda 32,5 milyon ton kağıt-karton, 9,1 milyon ton plastik, 3,1 milyon ton cam, 6,4 milyon ton metal, 23,4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşan toplam 74,5 milyon ton atık geri kazanıldı. Geri dönüşümle ekonomiye 256 milyar TL’lik katkı sağlandı. Bu rakam 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturası kadar tasarrufa, 10 şehir hastanesi veya 500’den fazla okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynağa ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak iş gücüne karşılık geliyor" diye konuştu.

SUDAN 1.71 TRİLYON LİTRE TASARRUF

7 yılda İstanbul’un 7 yıllık tüketimine eş değer, 10 milyar insanın 1 yıl boyunca her gün duş almasına yetecek kadar sudan tasarruf edildiğine dikkati çeken Bakan Kurum, paylaşımında, "Petrolden 54.6 milyar litre tasarrufla; Türkiye’deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimi kadar kazanım elde edildi. Geri dönüşüm sayesinde 227.3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufuyla; 40 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eş değer kazanım elde edildi. Amazon Ormanları’nda yaklaşık 10.000 kilometrekarelik alana eş değer, Türkiye’deki tüm ormanların yüzde 6’sına denk gelen 552.7 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı. 150 milyon ton karbondioksit salımı önlenerek; yaklaşık 30 milyon aracın yıllık karbon salımına eş değer kazanım elde edildi. 284 milyon metreküp atık depolama alanı tasarrufuyla; yaklaşık 40 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan kazanıldı" dedi.

SIFIR ATIK İÇİN YENİ ADIM: DEPOZİTO

Sıfır Atık Hareketi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Depozito Yönetim Sistemi’ni (DYS) pilot il Sakarya ile başlattı.

Bu sistem ile “Depozitosu Olan Ambalajlar” (DOA) logosu olan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajlar DOA İade Makineleri’ne bırakılıyor. Tüketiciler iade süreçlerinde “DOA” dijital uygulamasını telefonlarına yükleyip tamamen yerli teknoloji ile tasarlanan DOA iade makinelerine QR kod okuttuklarında iade ettikleri ambalajlara karşılık gelen teşvik bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebiliyor. Uygulamada biriken tutar, anlaşmalı mağazalar, marketler ve restoranlarda QR okutularak kullanılıyor. Yine biriken bakiye, transfer yoluyla banka hesaplarına aktarılabiliyor. Dileyen Emlak Katılım Bankası ATM’lerinden QR kod okutarak para da çekebiliyor. Akıllı telefonu olmayanlar için de Emlak Katılım Bankası aracılığıyla bir DOA kartı uygulaması hizmete sunuldu. TC kimlik numarasıyla ilişkilendirilen kart, Emlak Katılım şubelerinden temin edilerek kullanılabilecek.

DOA İLE YILDA 520 MİLYON AVRO KAZANÇ SAĞLANACAK

Depozito sistemi sayesinde yıllık 120 milyon avro geri kazanım geliri, ikincil ham madde kullanımından 250 milyon avro kazanç, atık ithalatında 50 milyon avro azalma,

yerel yönetimlerin atık bertarafı ve elektrik kullanımından 100 milyon avro tasarruf sağlanacak. Denizlerdeki plastik kirliliği azaltılacak. Düzenli depolama sahalarından ve enerjiden tasarruf sağlanacak.