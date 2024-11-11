Ülkemiz otomotiv sektörünün gelişimine katkılar sağlayan LenaCars, tüketicileri ilgilendiren dikkat çekici tespitlerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Sadece iki yıl önce düşük faiz politikası ve sıfır araçta yaşanan tedarik problemleri nedeniyle ikinci el araç fiyatları, sıfır kilometre araç fiyatlarını geçerken, bugün marka-modele bağlı olarak sıfır araca “plaka takılınca” fiyatları gerileyerek yüzde 15-20 seviyesinde değer kaybı yaşanır hale geldi. Son 1 yılda tedarik probleminin aşılması, GSR2 paketinin getirdiği ek maliyet ve yüksek vergi yükü nedeniyle sıfır araçlarda fiyatlar sınırları zorlarken, ikinci elle aradaki makas günden güne açılıyor. Diğer taraftan ikinci el fiyatlarında yaşanan düşüş dolayısıyla artık sıfır kilometre araç fiyatına, ikinci elde lüks araç almak mümkün hale geldi. Örneğin sıfır kilometre Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic fiyatına 2019 model BMW 118i, Fiat Egea 1.6 MultiJetFiyatına 2018 model Mercedes CLA 180d, Hyundai Bayon fiyatına 2013 model Range Rover Evoquesatın alınabiliyor. Son yılların en popüler SUV’uCheryTiggo 8 Pro Maxikinci elde yüzde 15 değer kaybı yaşarken,doğuştan elektrikli Tesla, Togg gibi otomobillerde değer kaybı ortalama yüzde 8-10 ile düşük seyrediyor.

Opel Corsa-e, Peugeot 308-e, Opel Astra-e gibi içten yanmalı alternatifi olan elektriklilerde ise değer kaybı yüzde 20 gibi yüksek seviyelere ulaşıyor.Sıfır km elektrikli araçlardaki düşük ÖTV avantajı ise en dikkat çekici biçimde Mercedes EQS-Mercedes S Serisi arasında 10 milyon TL’ye yakın farkla kendini belli ediyor.

Sıfır kilometre araç pazarı bu yıl da rekora koşarken, her geçen gün yükselen fiyatlarına karşın stabil seyreden ikinci el araç fiyatları, uygun ve ilgi çekici alternatifler sunmaya başladı. Aradaki fiyat makasının açılmasındaki temel nedene ışık tutanLenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, düşük faiz politikası döneminde oluşan “Talep enflasyonuyla ihtiyacı olmayanlar dahi 2020-2023 yılları arasında otomobil satın aldı, çip, tedarik krizleri, stokçuluk derken ikinci eli sıfırdan pahalı otomobiller gördük, sıkı para politikasına geçilmesi ile birlikte faizler artınca da oluşan bu “balon patladı”.GSR2 regülasyonu doğrultusunda oluşan ek maliyetler ile sıfır araçların fiyatları; donanım, teknoloji maliyeti, üstüne döviz ve ÖTV yükü de eklenince çok yüksek seviyelere geldi. Bugün geldiğimiz noktada Hyundai Bayon fiyatına Range Rover Evoque ya da Clio fiyatına BMW 118i, Egea fiyatına Mercedes CLA, Toyota Corolla fiyatına Audi A5 satın alınabiliyor.” açıklamasında bulundu.

*Sıfır Kilometre araçlar resmî web sitelerinden alınmış kampanyalı liste satış fiyatlarıdır.

*İkinci el araçlar 80.000 kilometre ve maksimum 1- 2 parça boyalı olarak analize dahil edilmiştir.

DEĞER KAYBINI BELİRLEYEN İLK UNSUR VERGİ DİLİMİ Nazik devamında “Günümüzün çok satılan otomobillerinde değer kaybına baktığımızda, Tesla Model Y’de ve Togg’da, yani doğuştan elektriklilerde değer kaybı yüzde 8-10 civarında seyrediyor. İçten yanmalı alternatifi olan elektrikli otomobillerde ise değer kaybı yüzde 20’ye kadar yükseliyor. Burada değer kaybını asıl belirleyen unsur aslında vergi dilimi ve fiyat. Düşük vergi diliminde yer alan aracın sıfır kilometre fiyatı daha uygun olduğu için ikinci el olarak satarken çok fazla değer kaybetmiyor ve bu araçlara doğal olarak talep daha yüksek oluyor. Yani biz otomobili ikinci el satarken, sıfır alırken ödediğimiz vergiyle satmış oluyoruz, vergi yükselip fiyat arttıkça talep düşüyor, sıfır ve ikinci el arasındaki fiyat farkı açılıyor. İçten yanmalı alternatifi olmayan, yüzde yüz elektrikliler, düşük vergi diliminde satın alındığından, yine düşük değer kaybına uğruyor.

Örneğin, yüzde 10’luk dilime giren Tesla Model Y Standart Rangeikinci elde değer kaybı yaşamamış aksine yüzde 3 değer kazanmış.Yüzde 50’lik ÖTV dilimindeolan Tesla Model Y LongRange ise yüzde 14 değer kaybetmiş.



Genel olarak baktığımızda parası olan tüketici için ikinci elde ciddi alım fırsatları bulunuyor. İkinci El fiyatları en düşük seviyesine indiği için bundan sonra fiyat artışları olacaktır ve son 1 ayda yüzde 3’e yakın artış olmuştur. Tabi bu artışlar enflasyonist dönemdeki kadar olmayacaktır.

Sıfır kilometre araç elbette tercih sebebi ancak artık daha konforlu ve kaliteli ikinci el alternatifleri var. Bu analizimiz aslında sıfır kilometre araç fiyatlarının ne denli yükseldiğini ortaya koyuyor.” dedi. İkinci elde fiyat düşüşü durdu, agresif sıfır kampanyaları beklemiyoruz

İkinci el otomobil fiyatlarının 1,5 yıl içinde ortalama yüzde 20 düştüğünü ve artık dengelendiğini ifade eden Nazik, düşüşün durduğunu ve faizlerdeki düşüşle küçük yükselişler yaşanabileceğini söyledi. Sıfır kilometre araç tarafındaysan GSR’ye geçişte stok eritildiği içinagresif aralık ayı kampanyaları beklemediklerini ve maliyetlere bağlı fiyat artışlarının görülebileceğini aktardı.