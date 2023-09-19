Karadeniz sahillerinde 3 ay boyunca gözlerini bile kırpmadan koşan, fedakârca mesai harcayan ve sezonu ‘sıfır kayıpla’ kapatan Sakarya Büyükşehir Cankurtaran Hayat Timi’ne teşekkür belgesi takdim edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karadeniz sahillerinde yaz boyunca pür dikkat nöbet tutarak sezonu ‘sıfır can kaybıyla’ kapatan Büyükşehir Cankurtaran Hayat Timi ile Ormanpark’ta bir araya geldi.

Ormanpark’ta ‘hayat timiyle’ buluşan Başkan Ekrem Yüce, cankurtaranları tek tek tebrik ederek belgelerini bizzat verdi.

3 aylık süreçte fedakârca bir çalışmayla ortaya çok başarılı bir iş koyulduğunu ifade ederek bu sezon ‘sıfır can kaybı’ ile Türkiye’de cankurtaran hizmeti veren sayılı belediyeler arasına girdiklerini belirten Başkan Yüce, “3 aylık nefes kesen bir çalışmayla yüzlerce tatilcinin hayatını kurtardılar. Çok önemli bir başarı grafiği çizerek Karadeniz’de ‘güven timsali’ olduğumuzu kanıtladılar” ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce, “Özellikle yaz aylarında Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerimizde canlılığın son derece artığı ve adeta Turizm cenneti olan kuzey sahillerimizde bir sezonun sonuna daha geldik.3 ilçede 45 kulede toplamda 72 personel ile 3 ayda 377 kişi kurtardık.6 jetski 1 atv, 1 4x4 araç, 1 araç ve bir bot ile 3 ilçede 500’e yakın kayıp çocuğu ailesine kavuşturduk.Mesai saatleri içinde ölümlü vakamız olmaması bizi Türkiye’de sayılı cankurtaran hizmeti veren belediyeler arasına yer almamızı sağlamıştır” dedi.