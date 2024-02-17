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“Biz Bize” gezileri ile Seferihisar Sığacık’ı gezen Efes Selçuklu kadınları gezi dönüşü Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel karşıladı. Bu samimi karşılamayla birlikte, kadınlar geziden duydukları memnuniyet ve bir arada geçirdikleri keyifli zaman için Filiz Başkan'a teşekkür ettiler.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi tarafından kentte yaşayan kadınların yaşamlarında olumlu değişiklikler yaratmak, sosyal hayata katılımlarını arttırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Biz Bize” gezileri devam ediyor. Daha önce Tire, Urla ve Ödemiş’i gezen Cumhuriyet Gezisi ile Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın kabrini ziyaret eden kadınlar bu kez Seferihisar Sıgacık’ta bulunan Teos Antik Kenti’ni ve kentin sokaklarını gezdiler. Geziye katılan kadınlar, rehberleri eşliğinde gezdikleri yerlerin tarihini, kültürünü ve önemini öğrendiler.

Yaklaşık 250 kadının katıldığı gezide Efes Selçuklu kadınları Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel karşıladı. Filiz Başkan’a teşekkür eden kadınlar Sığacık gezilerinin çok güzel geçtiğini ve geziden çok memnun kaldıklarını belirttiler.