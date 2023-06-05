Philip Morris grubu tütün ürünlerine 5 lira zam geldi.İSTANBUL (İGFA) - Philip Morris grubutüm ürünlere 5 lira zam yaptı.Zammın vatandaşa yansıması 2 gün içerisinde olacak.

Marlbora ---> 41 TL

Parliament ---> 42 TL

Dolar 21 lirayı aştı Dolar 21 lirayı aştı

ChesterfieldMuratti  ---> 39 TL