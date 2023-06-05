Philip Morris grubu tütün ürünlerine 5 lira zam geldi.İSTANBUL (İGFA) - Philip Morris grubutüm ürünlere 5 lira zam yaptı.Zammın vatandaşa yansıması 2 gün içerisinde olacak.
Marlbora ---> 41 TL
Parliament ---> 42 TL
ChesterfieldMuratti ---> 39 TL
Philip Morris grubu tütün ürünlerine 5 lira zam geldi.İSTANBUL (İGFA) - Philip Morris grubutüm ürünlere 5 lira zam yaptı.Zammın vatandaşa yansıması 2 gün içerisinde olacak.
Marlbora ---> 41 TL
Parliament ---> 42 TL
ChesterfieldMuratti ---> 39 TL
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