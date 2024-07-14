Uluslararası endüstriyel reklam ve dijital baskı sektörü, SIGN İstanbul’un yeni tarihleri olan 31 Ekim – 3 Kasım 2024’te, 25. kez buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - “Yeni teknolojilerle tanışmak, makine parkurlarını yenilemek ve büyütmek, küresel ticaret fırsatları yakalamak ve rekabette öne geçmek isteyen tüm sektör profesyonellerini, SIGN İstanbul’un yeni tarihini not etmeye davet ediyorum” diyen Informa Markets Fuar Direktörü Seda Bozkurt, çeyrek asrı geride bırakacak olmanın haklı gurunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Şu anda firmalara ayırdıkları stant alanlarının neredeyse tamamının dolduğunu açıklayan Bozkurt, gelen yoğun talep üzerine yeni bir salon daha eklemeyi değerlendirdiklerini belirtti.

Aralarında dünya markaları ile Türkiye’nin lider firmalarının da olduğu 300 katılımcı marka, dijital baskı, serigrafi ve tekstil baskıdaki yeniliklerin yanı sıra lazer makineleri, LED sistemleri, endüstriyel reklam ürünleri, mürekkepler, 3D baskı teknolojileri ile görsel iletişim ve görüntüleme ekipmanlarını sergileyecek.