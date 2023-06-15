Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda 16 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlık paylaşımında, "Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi" ifadelerini kullandı.