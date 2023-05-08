Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezona; yoğun ilgi gösteren çocukların, hatta büyüklerin bile keyifle izlediği ‘Sihirli Gemi’ ile veda etti.MUĞLA (İGFA) - 2022 – 2023 tiyatro sezonu boyunca birbirinden değerleri eserleri ile Bodrum’da her yaştan tiyatro sever ile buluşan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, son olarak 29 Nisan 2023 Cumartesi günü yeni çocuk oyunu “Sihirli Gemi” ile sezona veda etti.

Sihirli Gemi, Ekim ayında başlayacak olan 2023 – 2024 tiyatro sezonunda da minik seyircilerinin ilgisine sunulacak.

2018 yılında kurulan ve bu yıl 5. yılını kutlayan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), “Sihirli Gemi” ile 2022-2023 tiyatro sezonuna veda ederek yeni sezon için oyun hazırlıklarına başladı. Her cuma akşamı bir yetişkin oyunu ve her cumartesi gündüz oynanan çocuk oyunları ile kapılarını seyircisine açan BBŞT, çoğu kez kapalı gişe yaparak Bodrum’daki tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz yıl 14 Ekim 2022’de tiyatro sezonuna kapılarını açan BBŞT, 2022-2023 sezonu boyunca; “Yalancı Aranıyor”, “Uçurtmanın Kuyruğu” ve “Kocasını Pişiren Kadın” adlı yetişkin oyunlarını ve çocuk oyunu “Orman Şövalyeleri”ni oynadı. Oyunlar Ankara, Ayvalık, Denizli, Adana tiyatro festivallerine davet edildi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Sahneleri’nde de Muğlalılarla buluştu.

Ardından ise yaklaşık bir ay önce yeni çocuk oyunu “Sihirli Gemi”nin hazırlıklarını tamamlayıp 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne yetiştirerek prömiyerini yaptı.