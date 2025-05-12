Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi ile Siirt’in ulusal demiryolu ağına bağlanacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yatırım programına alınan 34 kilometrelik Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi’ni duyurdu.

Saatte 160 kilometre hıza uygun tasarlanan hat, Siirt’i ulusal demiryolu ağına bağlayacak. Kurtalan, Havaalanı, Üniversite ve Siirt istasyonlarının inşa edileceği projede, 15 bin 574 metre uzunluğunda 6 tünel, 12 kaçış tüneli, 2 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 7 üstgeçit ve 6 altgeçit yapılacak. Toplam 61 bin metre hat serimi gerçekleştirilecek.

Bakan Uraloğlu, hattın Siirt’in ulaşım altyapısını güçlendireceğini, sanayi ve tarım ürünlerinin iç ve batı bölgelerine taşınacağını, limanlara bağlantı sağlanacağını belirtti.

“Demiryolu ile ekonomik, emniyetli ve çevreci bir ulaşım sunacağız. Siirt OSB’deki 85 sanayi tesisi ve Türkiye’nin ilk çinko izabe tesisi de projeden fayda sağlayacak” dedi.

Ayrıca, Diyarbakır-Mazıdağı hattını modernize ederek hızını 160 km/saate çıkaracaklarını ve Diyarbakır-Mardin demiryolu için etüt çalışmalarının devam ettiğini ekledi.

Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasına önemli katkı sağlayacak.