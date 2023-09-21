LÖSEV, kuruluşunun 25’inci yıl dönümünü özel bir gece ile taçlandırdı.İSTANBUL (İGFA) -Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ve Lösemili Çocuklar Korosu’nun sahne performanslarıyla göz doldurduğu gecede iş, sanat, sağlık ve basın dünyasının önemli isimleri ağırlandı. LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, Lösemi tedavisinde devrim yaratacak Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını ve tedavide yüzde 100 başarı için geri sayıma başladıklarını duyurdu.



Küçük bir muayene odasında yolculuğuna başlayan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, kuruluşunun 25’inci yılını dün gece İstanbul İş Sanat’ta düzenlen törenle kutladı. Kokteyl ve trio dinletisiyle başlayan gecenin sunuculuğunu, aynı zamanda bir LÖSEV Gönüllüsü olan ünlü Spiker Damla Uğurtürk yaptı.

İş, sanat, sağlık ve basın dünyasının önemli isimlerinin ağırlandığı bu özel gecede, 25 yılı geride bırakan LÖSEV’in ilerleyişindeki kilometre taşları izleyicilerle paylaşıldı.

Gecede LÖSEV’in çeyrek asırlık yolculuğu, “Sevgi, İyilik, Umut ve Mücadele” temalarıyla şöyle anlatıldı: “Doğulu batılı, zengin fakir demeden, hiçbir çocuğa ayrım yapmadan değer veriyor; onları hayata daha sıkı bağlamak için gece gündüz demeden ailesi gibi benimseyerek elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İyilik, sevgi ile birlikte dalga dalga her yere yayılan zorlukları bir fırsata dönüştüren en güçlü ilham kaynağımız. En karanlık anlarda bile, geleceğe olan inançla bu ailede umut asla kaybedilmiyor. LÖSEV, 25 yıllık yolculuğunda karşısına çıkan her zorluğu, sevgi, iyilik ve umutla besleyerek daha da büyük bir azme dönüştürüyor. Yaklaşık 3 yıl süren tedavi sürecini sadece ilaçlarla yenemeyeceklerinin farkında olarak, mücadeleye ortak oluyoruz.”

ÖNCE KANSERİ YENDİ, SONRA OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU

Gecenin ilk konuşmacısı, 2015 yılında Lösemi tanısı alan Münire Nur Güdücü oldu. Güdücü, Lösemi tedavisi gördüğü dönemde, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek başarılı bir sporcu olmayı hayal ettiğini ve bu hayalini LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer’le paylaştığını söyledi. Dr. Ezer’in ise kendisini Polonya’da düzenlenen Onkoloji Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmesi için gönderdiğini ve birincilikle ülkesine geri döndüğünü anlattı.

Güdücü, “Bizler, yaşam savaşı verirken birbirine sımsıkı sarılmış, tek vücut olmuş, onurlu ve inançlı kocaman bir LÖSEV ailesiyiz” dedi.

LÖSEV, LÖSEMİ AŞISI İÇİN GÜN SAYIYOR

Sunucu Damla Uğurtürk, LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer’i, Tevfik Fikret’in “Vatan gayretli insanların omuzları üzerinde yükselir!” sözüyle sahneye davet etti.

Lösemi tedavisinde yüzde 100 başarı için çalışmalar yürüttüklerini belirten Dr.Ezer, "Dedik ki ana hücrelerle ilgili bir çalışma yapalım. Bu ana hücrelerin bir tanesini ele alalım, milyon kere çoğaltalım ve o ana hücreleri, o kök hücreleri tekrar çocuklarımıza vererek daha büyük bir başarıya imza atalım. Vücutta savaşçı hücreler var. Bunları niye çoğaltıp o savaşan hücreleri kanserle veya lösemiyle savaştırmayalım ve yüzde 100 başarıya ulaşmayalım. Tıpkı Kovid aşısında olduğu gibi mRNA dediğimiz, kanserin DNA'sını alarak, onu çeşitli şekillerde çoğaltarak vücuda tekrar vererek tümör dokusuyla savaşması için çoğaltmaya çalışıyoruz. Dedik ki, biz niye bunun aşısını bulamayalım? Bulalım ya da en azından aşısını bir şekilde temin edelim. Bunların tümüyle birlikte çok yakın zamanda çok büyük müjdeler vereceğiz" diye konuştu.

Bu arada LÖSEV’in iyilik hareketinin bir neferi olan, toplumsal farkındalığın oluşmasına katkı sunan ve mücadelesine destek olan isimlere de ödül takdimi gerçekleşti. Gazeteci Duygu Canbaş ve LÖSEV Bağışçısı Rabia Ören’e LÖSEV Çeyrek Asır Ödülü’nü, Dr. Üstün Ezer takdim etti.

Öte yandan gecede, LÖSEV’in hizmet verdiği 75 bin hastayı temsilen Lösemi hastası bir çocuk, LÖSEV’in tanımlamasıyla iyileşmiş bir genç, fedakâr bir baba ve cefakâr bir anne tarafından Dr. Ezere’e, 25. Yıl Vefa Plaketi takdim edildi.

Mücadelelerinden hiç vazgeçmeden, var güçleriyle yaşama tutunma mücadelesi veren ve sonrasında LÖSEV’e bağlı LSV Eğitim Kurumları’nda yarım kalan eğitim hayatlarına devam eden çocukların sahne performansları, izleyicilerde duygusal anların yanı sıra coşku ve heyecan yarattı.

Önce sergiledikleri modern danslarla sahnede göz kamaştıran Lösemili Çocuklar, daha sonra ünlü sanatçı Sıla ile birlikte “Sev kardeşim, Ey özgürlük, Güzel günler göreceğiz ve Aslan gibi” şarkıları seslendirdiler.

Gece, ünlü Sanatçı Sıla Gençoğlu’nun verdiği konserin ardından, “Biz Kazanacağız” sloganları ve LÖSEV Marşı ile son buldu.

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EYLÜL 2023