Konya'da düzenlenen “Mercek-20” operasyonunda; yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, Doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya'da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik "Mercek-20" operasyonunu düzenlendi.

Operasyonda 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1797493255539458156