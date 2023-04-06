Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Babaeski İlçesinde 31 Mart 2023 günü meydana gelen silahla yağma olayı şüphelilerinin araçla İzmir’den Aydın istikametine doğru hareket halinde olduğu Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından bildirildi. İhbarın alınmasına müteakip araç ve içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs Söke’de Jandarma ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince Söke’de yapılan operasyon ile yakalandı. E.Y ve A.R.K isimli şüpheliler adli makamlarca tutuklandı.