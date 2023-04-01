2020 yılında Şile ilçe sınırları dahilinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirilen İstanbul'un Şile Belediyesi Aşevi yılın 365 günü hijyenik ortamda özenle hazırlanan sıcak yemekleri elden ulaştırıyor.Nurcan Kırcalı / ŞİLE (İSTANBUL İGFA)

İstanbul'un Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı 2019 yerel seçimlerinde Gönül Belediyeciliği sloganıyla yola çıktığı ve önemli projelerinden biri olan Aşevi projesini 2020 yılında hayata geçirerek ve oluşturulan Şile Belediye Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğüne bağlı ekipler hazırlanan sıcak yemekleri Şile Ağva ve belirlenen tüm mahallelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılırken ekipler aynı zamanda talepler doğrultusunda ekipler tarafından ihtiyacı belirlenen vatandaşlara sağlık, gıda malzemesi gibi bir çok konuda vatandaşlara yardım eli uzatıyorlar.

TEMEL ÖNCELİĞİMİZ İNSAN!..

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı sürdürülen çalışmalar ile ilgili “Büyüklerimizin duası bizim için dünyalara bedel. Şileli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak en büyük vazifelerimizden biri. Bu bağlamda; Aşevi projemizi hayata geçirdik. Bizim inancımızda, kültürümüzde var olan yardımlaşma düsturu ile, yaşlı, kendi ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlarımızın komşularımızın istek ve taleplerini belediye olarak bizler imkanlar dahilinde karşılıyoruz.

Medeniyetimizin özü ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözünde saklıdır. Şile Belediyesi olarak bu bilinç ve inançla tüm hizmetlerimizin merkezine insanı yerleştiriyoruz.Şile Belediyesi Aşevimizde’ özenle hazırlanan ve paketlenen yemek menülerimiz yılın 365 günü ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yaşlı, yalnız ve özel bireylerimize ulaştırılıyor. Hemşehrilerimizin bir nebze de olsa yanında olmanın, onların yükünü hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Hep birlikte mutlu ve huzurlu bir gelecek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BİR AŞEVİMİZDE DEPREM BÖLGESİNDE FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR!..

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Hatay Antakya’da kurulan ve her gün 10.000 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiğine dikkat çekti. Başkan Ocaklı “Asrın felaketi olarak yaşadığımız depremin ikinci günü Şile Belediyesi olarak yardımlarımızın yanında oluşturduğumuz Aşevi tırımızı bölgeye gönderdik ve her gün Antakya’da günde 10.000 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirirken ihtiyaç gereği Aşevi mutfağımızı sabit noktaya alarak vatandaşlarımıza hizmet veremeye devam ediyoruz. Ayrıca o bölgede oluşturduğumuz ekip arkadaşlarım Aşevimize ulaşamayan vatandaşlarımıza da yemeklerini bakslarla sıcak olarak araçlarla elden teslim ediyorlar. Ayrıca özellikle belirtmek isterim ki, bu süreçte ve halen devam eden süreç kapsamında tüm yardım sevenlere maddi manevi destek olan herkese şükranlarımı sunduğumu bir kez daha ifade etmek isterim.

Şile Belediyesi olarak Şile’de ve Deprem bölgesinde bir nebze olsun insanımıza dokuna biliyorsak, onların yüzlerindeki bir tebessümü görüp ,onların duaları alabiliyorsak bizler için dünyalara bedel. Rabbim tüm hizmetlerimizi bereketli eylesin” dedi.