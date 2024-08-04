35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nde Enstitü İstanbul İSMEK ilgi çekici etkinlikleriyle yerini aldı. Şile Belediyesi’nin ev sahipliğindeki festivalde Şile bezinden yapılan zamanın ötesindeki tasarımlar sergilendi, klasik müzik dinletisinde Enstitü İstanbul İSMEK eğitmenleri sahne aldı.İSTANBUL (İGFA) - Adını yörenin ekonomisine önemli bir katkı sağlayan ve coğrafi işarete sahip Şile bezinden alan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nin bu yıl 35’incisi düzenleniyor. Şile Belediyesi’nin ev sahipliğinde 29 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen festivalde ziyaretçileri; etkinlikler, konserler, dikkat çeken sergiler ve eğitici atölye çalışmaları ile dopdolu bir program bekliyor. Ziyaretçiler, Şile’nin tarihi sokaklarında dolaşırken Şile bezi ustalarının el emeği göz nuru eserlerini görme imkânına sahip oluyor. Festivalin, Şile’nin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma ve bölgenin sanatla iç içe geçmiş tarihini yeniden canlandırma çabalarına katkı sağlaması bekleniyor. Enstitü İstanbul İSMEK de çeşitli etkinlikleriyle festivale renk kattı.

TASARIMLAR ZAMANA MEYDAN OKUDU

Enstitü İstanbul İSMEK, festival etkinlikleri kapsamında Şile Feneri’nde, “Fenerin Gölgesinde, Zamanın Ötesinde Şile Bezi” adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Sergide, geleneksel Şile dokumalarından elde edilmiş kumaşlarla üretilmiş çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Elbise, bluz, sabahlık, peşkir, runner ve masa örtüsü çalışmalarının yer aldığı 100’e yakın eser sergilendi.

Sabrın ve emeğin birer yansıması olan her bir çalışmanın üzerinde kanaviçe, iğne oyası, hesap işi ve tel kırma teknikleri ile oluşturulan desenler yer aldı. Ziyaretçilerin beğenisine sunulan eserler arasında 100 yıl önce elde dokunmuş kumaşların üzerine çalışılan işlemeler dikkat çekti. Bir asır önce dokunmuş kumaştan üretilen ve hesap işi susma tekniği ile bezenen kına gecesi kaftanı, serginin en özel parçalarından biriydi. Yöreye ait 200 yıllık geleneği yansıtan, yine 100 yıl önce dokunmuş Şile bezi kumaşından üretilmiş kına gecesi takımı ise serginin en gözde eseri oldu. Sergilenenler arasında iğne oyası ile bezeli bir de kına seti yer aldı. Sergi 4 Ağustos’a kadar saat 17:00-00:00 saatleri arası ziyaret edilebiliyor.

SABRIN VE EMEĞİN “HARMONİSİ” BU DEFİLEDE!

Şile bezinin evrensel değerini ve güzelliğini daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlayan festivalde Enstitü İstanbul İSMEK de müzik dinletileri, konserler ve çok özel bir defile ile yer aldı. “Harmoni” adlı defilede; 28 parça kadın, 7 parça erkek kıyafeti olmak üzere toplam 35 parça kıyafet, seyircilerin beğenisine sunuldu. Her bir kıyafet Enstitü İstanbul İSMEK eğitmeni olan 54 kadının el emeğiyle işlendi. Ayrıca Şile Feneri’ndeki klasik müzik dinletisinde, Enstitü İstanbul İSMEK eğitmenleri sahne aldı.

ŞİLE BEZİ DOKUMA RİTÜELİ

Enstitü İstanbul İSMEK’in festival etkinlikleri kapsamında Şile’nin tarihi Kumbaba Oteli, Şile bezi dokuma atölyesi ve yıkama ritüeline ev sahipliği yaptı.

Peki Şile bezi yıkama ritüeli nasıl gerçekleştiriliyor? Öncelikle ateş yakıp kazanlarda un çorbası, bilinen adıyla haşıllama yapılıyor. İpin daha sert ve sağlam olmasını sağlamak amacıyla ip, unla kaynatılıyor, daha sonra kurutuluyor. Haşıllama işleminin ardından dokuma gerçekleştiriliyor. Dokumayla ortaya çıkan kumaşlar denizde yıkanıyor, ardından da kumlara serilerek kurutuluyor. Kum üzerinde kurutulan kumaşlar kasnaklara geçirilerek üzerine desen işleniyor.

ENSTİTÜ İSTANBUL İSMEK’TE ŞİLE BEZİ EĞİTİMLERİ

Enstitü İstanbul İSMEK renkli etkinliklerinin yanı sıra yıl boyunca Şile bezi odaklı eğitimler de veriyor. Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojileri alanındaki 256 saatlik “Şile Bezi Dokuma” programı ile katılımcılara; Şile bezi dokuma tezgâhını tanıma ve tezgâhta tekniğe uygun Şile bezi dokuması yapabilme, dokuma kumaş hatalarını görüp düzeltebilme, dokuma bitim işlemlerini yapabilme ve dokumayı tezgâhtan çıkarabilme bilgi ve becerisi kazandırılıyor.