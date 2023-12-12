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İstanbul'da Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’dan Yeryüzü Pazarında düzenlenen etkinlikte son günlerde Ankara ve benzeri ziyaretler sırasında Şile adına anı hediyesi olarak takdim edilen Hediye Sepetlerine son günlerde özellikle sosyal medya üzerinde yapılan sözde eleştirilere dikkat çeken cevaplar geldi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Ankara’ya gidiyoruz Kamu ve Kuruluşlarını ziyaret ediyoruz.Şile olarak iki tane Coğrafi İşaretli ürünümüz var. İlki Şile Bezi İstanbul’un İlk Coğrafi işaretli ürünü diğeri ürünümüz gıdada Şile Kestane Balımız oldu. Bir diğer değerimiz olan Şile Palamut balığı için müracaatımız oldu ayrıca Bal Sirkemiz ile ilgilide yazışmalarımız başladı. Bizler değerlerimize sahip çıkmak için gerek çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı

Başkan Ocaklı; Şile Hediye Sepetimizi merak etmiş birileri. Bizler Bakanlıklara gidiyoruz peki ama neden gidiyoruz? Elbette Bakanlıklardan İlçemiz ile ilgili yatırım alabilmek, destek alabilmek. Bakan yardımcılarımızla görüşüyoruz,yasama süreçleriyle ilgili Milletvekillerimizle görüşüyoruz.Bazı konularda İlçemizle ilgili yasal düzenlemelerde olabiliyor. Bizde nezaket gereği hediyemizle gidiyoruz.

Ama hediyemizi verirken Şile’nin reklamını da gerçekleştiriyoruz. Oluşturduğumuz hediye sepetimiz tamamen yerli ve milli olan Şile’mize özgün değerler var. Şile Bezimiz, el emeği göz nuru işlemelerin yer aldığı ürünümüz var,Kestane balımız var,eriştemiz var,sirkemiz var,çeşit çeşit reçellerimiz var. Doğal ürünlerimizin yer aldığı sepeti hediye ediyoruz. Örnek vermek gerekirse bir ilimizin hediyelik seramiklerinden alarak yada bir başka ilimizin hediyeliklerinden satın alarak götürüp vermiyoruz,maddi bedelleri ödeyerek dışarıya ödeme yapmıyoruz.

Şile’nin değerlerine çıkarken öncelikle kendi üreticilerimize sahip çıkıyoruz,onların ürünlerini satın almak suretiyle onların ekonomisine destek olmaya çalışıyoruz. Boş lafla iş yapmıyoruz, insanımızın yanında oluyoruz.Şile’nin reklamını yaparken doğal ürünlerimize verdiğimiz değeri ortaya koyuyoruz. Ayrıca bu kadar basit şeylere takılanlar aslında gelip sorsaydılar kendilerine açıklama yapardık ” dedi.

Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın dikkat çeken açıklamaları katılımcıların ve özellikle üreticilerin beğenisiyle karşılanırken kendisi alkışlarla desteklendi.