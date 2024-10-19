Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ tarafından yapımı sona eren ve İlçenin huzur ve güvenliği için görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü artık tek çatı altında vatandaşlara hizmet verecek. Çok sayıda birimin ayrı ayrı mekanlarda olması uzun yıllar vatandaşların işlerini görmesi yolunda zorlu anlara Devlet yetkilileri sona erdirdi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Milletvekili Yahya Çelik,İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül; İlçe Emniyet Müdürü Hazım Gümüş'e ve mesai arkadaşlarına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası ilçemize hayırlı olsun ayrıca kısa zaman sonra hizmet vermeye başlayacak olan yeni Kaymakamlık Hizmet binamızda Şile halkına şimdiden hayırlı olsun dedi.

AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül’de Şilemizden sorumlu Milletvekilimiz Sn.Yahya Çelik ve Kaymakamımız Sn.Mehmet Nebi Kaya ile birlikte çok yakında açılışını yapacağımız Hükümet binamızı ve Yeni Emniyet Müdürlüğü binamızı ve Emniyet müdürümüz Sn.Hazım Gümüş'ü ziyaret ettik.

İlçemize böylesine güzel ve devasa projelerin kazandırılmasında büyük destekleri olan Başta Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'a Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve önceki dönem Belediye Başkanımız Sn.İlhan Ocaklı' ya şahsım,teşkilatım ve tüm vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum diyen İlçe Başkanı Erdoğan Akgül; Şile' mize, Milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz dedi.