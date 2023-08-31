İstanbul Şile'de gün boyu süren 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, ünlü Sanatçı Ahmet Şafak konseriyle adeta doruğa çıktı.İSTANBUL (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü Şile’de keyifli etkinlikler ve dopdolu bir program eşliğinde kutlandı.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen Klasik Araç Sergisi, Spor Akademisi Kapanış Programı ve Zafer Korteji ile gün boyu devam eden bayram coşkusu, ünlü Sanatçı Ahmet Şafak konseriyle tavan yaptı. Kent Meydanı’nda düzenlenen konsere Şilelilerin katılımı oldukça yoğun oldu. Ellerinde Türk Bayrakları ile etkinliği izlemeye gelen binlerce kişi, konser alanını kırmızı beyaz renklere bürüdü. 1,5 saati aşkın süren konserde Sanatçı Ahmet Şafak, en güzel eserleriyle adeta kulaklarının pasını sildi. Şile, Ahmet Şafak konseriyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek, unutulmaz bir gece yaşadı.

AHMET ŞAFAK’TAN MUHTEŞEM “SAMANYOLU” ŞARKISI YORUMU

Şile’de büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Sanatçı Ahmet Şafak, kendi bestelerinin yanı sıra Şile konserine özel olarak Berkant’ın “Samanyolu” şarkısını seslendirdi. Şafak, sahnede ilk kez seslendirdiği “Samanyolu” şarkısını, izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan söyledi. Sanatçı Ahmet Şafak’ın başarılı “Samanyolu” yorumu, katılımcılardan büyük alkış aldı.