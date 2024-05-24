Şile’de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "Geleceğin Yazarları" projesi kapsamında Şile " Genç Yazarlar, Genç Kalemler Fuarı" düzenlendi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - “Geleceğin Yazarları” Projesi kapsamında bir dönem boyunca, şiir, öykü, masal, anı, tekerleme gibi alanlarda eserler üreterek yazarlığa adım atan öğrencilerin, yazdıkları eserlerin kitaba dönüşmesi sürecinin heyecanını hep birlikte yaşadılar.

Program açılış konuşmasını gerçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Ayhan; “ İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projesi kapsamında İlkokul ve Ortaokul öğrencilerimize okuma yazma alışkanlığı kazandırmak, şiir, öykü, masal, anı, tekerleme gibi alanlarda eserler üretebilecek ve alt yapılarını oluşturmak üzere bu proje gerçekleştirildi.

Her oklumuz kendi eserlerini, kendi kitaplarını hayata geçirdi. Bir Ülkenin , Milletin en büyük zenginliği dilidir Türkçemizdir. Türkçemizin zenginliklerini bu faaliyetlerle öğrencilerimize aşılamaktır. Bu proje kapsamında emekleri olan tüm öğretmen arkadaşlarıma, geleceğin yazarlarına ve proje çalışmalarımıza destek veren tüm velilerimize teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“TÜRKÇEMİZİN DOĞRU KULLANMAK HUSUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE”

Programda konuşan Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya’da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Genç Yazarlar Projesinde çocuklarımızın okuma yazma alışkanlıklarını geliştirmek, pekiştirmek hayallerini düşüncelerini kaleme aktarmalarını sağlamak ve gururlu şekilde Türkçemizi kullanmak hususunda kendilerini geliştirmeleri ve en doğru şekliyle öğretmenlerimizin nezaretinde geleceğe hazırlanmaları hususunda çok kıymetli ve önemli bir çalışma olduğuna dikkat çekti.

Öğrenci, öğretmen, veli ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle başlayan fuarda kitaplarını imzalayan minik yazarlar, geleceğin yazarları olma yolculuklarına ilk adımlarını atmış olmanın mutluluğunu paylaşırken İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya’ya kitap hediye ettiler. Öğrenciler ile bizzat kitapları ile ilgili konuşan Kaya bir çalışmada Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış kitabın İngilizce bölümünden bir paragraf okudu ve adeta Türkçe olarak öğrencilere çeviri yaptı ve geleceğin yazarlarının heyecanlı bakışları görüntülere yansıdı.