Şile Belediye Başkanlığı Veterinerlik hizmetlerimizdeki kaliteyi artırmak, sevimli dostların operasyon ve tedavi süreçlerinde daha verimli hizmet verebilmek için önemli bir projeye daha imza attı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde sevimli dostlar için en güzel hediye olarak hizmete verecek olan operasyon merkezinde röntgen, laboratuar, kısırlaştırma ünitelerin bulunduğu, kemik ve enfeksiyon tedavilerinin yapılacağı yeni operasyon merkezinin açılışına Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı,Ak Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, Kamu Kurum Amirleri, Hayvan Severler ve Davetliler katıldı.

Törende konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, göreve geldiklerinde sokak hayvanlarıyla ilgili verilen sözlerin yerine getirildiğini ve Şile Belediyesi öz kaynaklarıyla gerçekleşen ve yaklaşık 4 Milyon lira maliyeti olan can dostlarının daha sağlıklı yaşam sürdürmeleri için hazırlanan Operasyon Merkezi'nin Şile'ye ve hayvan severlere hayırlı olmasını diledi.

Şile Belediyesi Veterinerlik yeni Operasyon Merkezi hakkında teknik bilgilerde veren Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “300 m2 kullanım alanına sahip kedi bakım evi, hastalıkların tedavisi ve post operatif dönem bakımı için 6 ayrı kedi bölümünü bünyemize kattık. Ayrıca merkezimizde Ameliyathane, Yumuşak doku ve basit tedavi odası, Muayenehane, Yavru ve anne kedi odası Otosentez post operasyon odası , Viral ve bakteriyel hastalıklar odası bulunmakta. Son teknolojiye sahip hastanelerde kullanılan bir üst modeli olmayan dijital röntgen cihazıda merkezin bünyesinde hizmet verecek. Son teknoloji cihazlarla donatılmış Osteosentez ve diğer operasyonlar için modern bir operasyon odası kuruldu.1 adet hemogram cihazı (kan sayım cihazı), 1 adet biyokimya cihazı (kan analiz cihazı ) ,1 adet İdrar analiz cihazı ,1 adet son teknolojiye sahip mikroorganizmaları ,parazit, akarları detaylı inceleyip hastalık teşhislerinde yol gösteren teknolojik mikroskop ,1 adet yoğun bakım ünitesi daha dahil edilmiş olup toplamda 3 yoğun bakım ünitesiyle veterinerlik hizmette kaliteyi artıracak. Riskli sterilizasyondan vazgeçip daha teknolojik ve daha güvenilir olan otoklav sterilizasyon cihazını bünyemize kattık ve Köpeklerin osteosentez operasyonundan sonra post operatif bakımı için 10 köpeklik post operatif ünitesini de bünyemize katıldı .Kediler için hasta ünitelerimizi 120’den 250 üniteye çıkartıldı. Kedilerimiz için 1 adet ev ortamı sağlayan kedi odasını da yenilikçi biz hizmet olarak bugün kullanıma açıyoruz. Böylelikle Hayvanlarımızın refahı için hastanelerde kullanılan 24 saat otomatik çalışan sıcak soğuk hava akışını sağlayan sterilizasyon sistemini kurduk. Ayrıca Ağva’da bir ek veterinerlik ve operasyon merkezimizi hizmete sunacağız” diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında Şile Belediyesi Veterinerlik Operasyon Merkezi açılış kurdelesi kesildi.

Sokak hayvanlarının her türlü bakım ve tedavilerinin uzman ellerde özenle yapıldığı Şile Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çatısı altında, 4 veteriner hekim, 2 veteriner sağlık teknikeri, 2büro personeli ve 12 yardımcı personel ile haftanın 7 günü, 8:30 ila 24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.