Silifke Yoğurdu, AB'den coğrafi işaret tescil alan 30'uncu ürün oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Silifke Yoğurdu'nun Avrupa Birliği’nden aldığı coğrafi işaret tescili ile ilgili paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hisarcıklıoğlu, Silifke Yoğurdu'nun Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 30. ürünümüz olduğunu belirterek, "Silifke ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Nurettin Kaynar’ı, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunu, meclisi ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, paylaşımında, "TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 70 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.