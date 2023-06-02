Silivri Belediyesi, kadınların üretime teşvik edilmesi amacıyla Sayalar Mahallesi’nde fide teslim töreni düzenledi. Domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, kavun ve karpuzdan oluşan 15 bin adet fide kadınlara hediye edildi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Üreten ve Gelişen Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, geliştirdiği projelerle ilçede yaşayan kadınları üretime teşvik ediyor.

Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Tohum Ekimi ve Fide Yetiştiriciliği kurslarına katılan kadınlara fide dağıtımları yapıldı.

Sayalar Mahallesi’ndeki Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen kahvaltılı dağıtım programında 120 kadına; domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, kavun ve karpuzdan oluşan 15.000 adet fide hediye edildi. Bu dağıtımla birlikte 650 Mahalle Evi kursiyerine toplamda 90.000 adet fide teslim edilmiş oldu. Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezinde (TÜRAM) yapılan çalışmalar kapsamında atalık tohumlardan yetiştirilen fidelerin dağıtımı ile tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kadınların balkon, bahçe, tarla demeden üretime teşvik edilmesi hedefleniyor.

Programın açılış konuşmasını yapan Sayalar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ece, “Başkanımız Volkan Yılmaz 2019 yılından bu yana bizler için çok güzel hizmetler yaptı. Okulumuzun kütüphanesinden tuvaletlerine kadar her köşesini yeniledi. Spor sahamızı, sağlık ocağımızı ve mahalle evimizi yaptı. Çiftçilerimize saman, tohumluk arpa, ayçiçek tohumu ve ayçiçek yağı hediye etti. Başkanım bu hizmetlerin hepsi sizin eserinizdir. Sayalar Mahallesi adına size teşekkür ediyorum.” dedi.

10 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde tekrar seçilmesi halinde üretim noktasında yapmayı planladıkları çalışmaları anlatan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İnşallah sizlerin desteğiyle 10 ay sonra yapılacak seçimlerden sonra bir daha Silivri Belediye Başkanı seçilirsem, üretim hikâyesinin yanında bu ürettiklerimizi değerinde satmanın yöntemleri üzerine çalışmalar yapacağız. Burada pazarlama kanallarının, kooperatiflerin ve entegre tesislerin nasıl kurulduğunu herkes görecek. Et tesislerimiz, yoğurt ve peynir tesislerimiz olacak. Ürettiğimiz ürünlerin paketlendiği ve doğrudan satıldığı kadın kooperatifleri olacak. Ama bunlar tıpkı bir bebek gibi; önce emekledik, sonra ayakta durduk, sonra ilk adımı attık ve yürümeye başladık. İnşallah ikinci dönemimizde sizlerle beraber koşarak Türk tarımına ve Silivri’ye hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.