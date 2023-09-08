İstanbul'da Silivri Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1. sınıfa başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi hediye etti.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Eğitime Yatırım Projeleri’ hız kesmeden devam ediyor.

Silivri Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ilkokula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine okul çantası ve 1 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak kırtasiye malzemesi hediye etti.

Öğrenciler için özel olarak hazırlanan setlerin içerisinde; okul çantası ve beslenme çantası seti, 12’li kuru boya, 12’li pastel boya, 12’li sulu boya, 12’li defter kitap etiketi, abaküs, A5 çizgili defter, A5 kareli defter, güzel yazı defteri, defter kabı seti, 10’lu el işi kâğıdı, kalem açacağı (kalemtıraş), kalemlik, kırmızı kurşun kalem, siyah kurşun kalem, resim defteri, sayı sayma seti, silgi, stick yapıştırıcı, tahta kalem seti, oyun hamuru seti ve makas gibi malzemeler yer aldı. Okul setlerinin yaklaşık 3.500 öğrenciye ulaştırıldığı proje kapsamında Büyükkılıçlı İlk ve Ortaokulunda temsili dağıtım töreni düzenlendi. Öğrenciler okul çantalarını ve kırtasiye malzemelerini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’ın elinden teslim aldı.

ARTAR: “ÇANTA VE KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITIMI GELENEKSEL HALE GELDİ”

Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, “Yaptığımız çalışmalardaki amacımız Silivri’mizde çocuklarımızın daha nitelikli eğitim görüp vatanına, milletine bağlı bireyler olarak yetişmesidir. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Artık gelenekselleşen bir sürecimiz var. 1. sınıfa başlayan çocuklarımızın çantaları ve kırtasiye malzemeleri Silivri Belediyemiz tarafından hazırlanıyor. Bu minvalde Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da, maalesef ki özel okullarla devlet okullarımız arasında bir makas olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarıyla bu makas her geçen gün kapandığına dikkati çekerek, "Anneler merak etmesin; onların gözlerinin nuru, biricik evlatlarının hep yanında olan bir Belediye Başkanı olmaya devam edeceğime söz veriyorum" dedi.