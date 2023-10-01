Silivri’de olası büyük Marmara Depremi sonrası iletişim ağının kopmaması ve oluşabilecek yoğunluktan dolayı aksaklıkların önüne geçilebilmesi için Silivri Belediyesi ve Turkcell iş birliğiyle ‘Afet Zamanında İletişim Toplantısı’ yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Afet Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda; Turkcell tarafından depreme dayanaklı baz istasyonlarının kurulması, baz istasyonlarında enerjinin kesilmemesi ve gerekli altyapı ve üst yapı çalışmalarının yapılması konularına değinildi.

Toplantıda ayrıca Silivri Belediyesi ve Turkcell tarafından belirlenecek noktalara iletişim ağlarının kurulmasına yönelik çalışmalara yer verildi.

20 MİLYON TL’LİK YATIRIM YAPILACAK

Afet Zamanında İletişim Toplantısında, Turkcell’den gelen alanında uzman isimler tarafından proje sunumu gerçekleştirildi.

Pilot bölge olarak seçilen Silivri’de 20 milyon TL’lik bir yatırımla, mobil şebeke ses ve veri servislerinin kesintisiz sağlanabilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda Silivri’de 7 tane Kule Tipi İstasyon, Sabit Jeneratör Kurulumu, Toplanma Merkezi ve Fiber Altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Projenin öncelikli olarak belirlenen noktaları ise; AFAD Silivri Lojistik Deposu, Silivri Stadı Bölgesi, Kale Park Sosyal Tesisleri, Şerife Baldöktü Caddesi, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bölgesi, Silivri Cumhuriyet Parkı ve İSKİ Eğitim ve Sosyal Tesisleri Bölgesi oldu. Toplantıya Silivri Belediyesini temsilen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu ve Bilgi İşlem Müdürü Serkan Karabulut katılırken, Turkcell’i temsilen Avrupa Bölge Altyapı Yöneticisi Utku Öztürk, Planlama Mühendisi Ahmet Keleş, Turkcell Silivri Altyapı Bölge Koordinatörü Mert Berber ile Turkcell Planlama Mühendisi Berkan Arın katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Deprem ve doğal afetlerden sonra ortaya çıkan en büyük problemlerden bir tanesi telefonların kitlenmesidir. İnsanların çoluğuyla çocuğuyla, arama kurtarma ekipleriyle, AFAD ve yardım kuruluşlarıyla iletişiminin tamamen kopmasıdır. Arama kurtarmada ilk 72 saat önemli diyoruz ama en önemli zamanda maalesef iletişimin olmadığı, herkesin kendi bölgesinde kara düzen bir şekilde çalıştığı bir sistem oluşuyor. Biz sadece kendi ilçemizin sınırları içerisinde değil tüm Türkiye'de nerede bir acı yaşanırsa, nerede bir afet olursa oraya ilk yetişen ekiplerden biriyiz. Belki yetki alanımız değil, görev alanımız değil ama İstanbul'da ilk Afet Koordinasyon Merkezini kuran belediyeyiz. İlk arama kurtarma ekiplerini kuran belediyeyiz. 2021 yılında Türkiye'de en fazla afet eğitimi veren belediyeyiz. Türkiye’deki belediyeler içerisinde AFAD’a akredite olan ikinci belediyeyiz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) personelini bile Silivri Belediyesinin eğitmenleri eğitiyor. Bu noktada aldığımız mesafe önemli. Eğitim konusunu afete hazırlık çalışmaları kapsamında çok önemli bir basamak olarak görüyoruz. Afet riski yönetimindeki en önemli adımlardan bir tanesi iletişimdir. Barınmadan, yemekten, tuvaletten önce ilk ihtiyacımız olan iletişimdir. Bu nedenle bina üzerindeki yıkılma riskleri olan baz istasyonlarından ziyade, kesintisiz güç kaynakları, jeneratörlerle beslenmiş, fiber optik kablolarla desteklenmiş baz istasyonlarının olması gerekir. Bu şekilde deprem veya başka bir afetten etkilenmeyen, şehrin bütün iletişim kanallarını açık tutan bir çalışma olur. Silivri için deprem konusu oldukça önemli. Bu nedenle ben Turkcell ekibine teşekkür ediyorum. Biz Silivri Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen ve elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapacağız.” diye konuştu.