Silivri Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi’nde Roman Gecesi düzenlendi. Birçok sanatçı ve müzisyenin katıldığı etkinlikte renkli anların yaşandı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi ilçede yaşayan Roman vatandaşlar için Roman Gecesi düzenledi. Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe;İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İçişleri Bakan Danışmanı Hacı Arif Davulcu,Silivri Öz Romanlar ve Müzisyenler Birliği Başkanı Ferdi Kalaycıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Birbirinden renkli anların yaşandığı dans, müzikve eğlence dolu gecede; Ekrem Çırpı, İbrahim Düşen, Şenol Evgi, Tarkan Kalaycıoğlu ve Tayfun Kalaycıoğlu sahne aldı.

İçişleri Bakan Danışmanı Hacı Arif Davulcu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2009 yılında yapmış olduğu Roman açılımıyla beraber bizler, kör bir kuyunun içerisinden bir ışıkla çıktık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Roman strateji belgeleriyle Roman kardeşlerimizin topluma entegrasyonu için çok ciddi çalışmalar yapıldı. Silivri’de de Roman kardeşlerimiz için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Birinci önceliğimiz Roman kardeşlerimizin eğitimidir. Onları okutmak ve onları topluma iyi bir lider olarak kazandırmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle, bize bu gece imkân sağlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim. Onun liderliği olmasaydı bu geceyi yapamazdık. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Etkinlikte konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise, bu topraklarda binlerce yıldır farklı medeniyetlere, farklı kültürlere, farklı insanlara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bereketin, huzurun, barışın, sükûnetin ve hoşgörünün sembolü olarak kalmıştır. Silivri’mizde de her şeyi ortak zenginliğimiz olarak görüp bir ve beraber yaşıyoruz. Silivri’mizin yıllarca ihmal edilen, ötelenen kronik hale gelmiş tüm problemlerini, sizlerin de takdirleriyle çözerek yolumuza devam ediyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan spora, eğitimden kültür sanata kadar tüm yatırımları eşit bir şekilde, her mahallemize ulaştırmaya çalışıyoruz. Kıymetli Roman hemşehrilerim, bugün buradan sizlere bir belediye başkanı olarak değil aynı zamanda Volkan Yılmaz evladınız ve bir kardeşiniz olarak seslenmek istiyorum. Gücümüzün yettiği, imkânlarımızın elverdiği sürece her ne sıkıntınız olursa olsun, bugün de yarın da sizlerin, Roman kardeşlerimin yanında olmaya devam edeceğim. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde istihdam ettiğimiz Roman kadınlarımızın elleriyle, Silivri’mizin cadde ve sokakları şimdi bir başka güzel. Her birine, buradaki Roman kadınlarına teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız hanımefendiler diyorum" diye konuştu.