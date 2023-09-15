Silivri Belediyesi, kadınların üretime teşvik edilmesi amacıyla TÜRAM’da fide teslim töreni düzenledi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üretilen; brokoli, karnabahar, beyaz lahana, kırmızı lahana ve pırasadan oluşan 300 bin adet fide, düzenlenen temsili dağıtım töreni ile kadın üreticilere teslim edilmeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Üreten ve Gelişen Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, geliştirdiği projelerle ilçede yaşayan kadınları üretime teşvik etmeye devam ediyor.

Sürdürülebilir gıda zincirinin sağlanması, tarımsal üretimin desteklenerek üretim alanlarının ve miktarlarının artırılması, kadın üreticilerin desteklenmesi ve üretime teşvik edilmesi amacıyla Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM) tarafından üretimi ve tedariki gerçekleştirilen fidelerin dağıtımı için temsili dağıtım töreni düzenlendi.

Brokoli, karnabahar, beyaz lahana, kırmızı lahana ve pırasadan oluşan 300 bin adet fide, kadın üreticilere hediye edilmeye başladı.

Silivri Belediyesi tarafından üreticilerle ücretsiz olarak paylaşılacak fideler, ilçe genelindeki muhtarlıklar aracılığı ile kadınlara ulaştırılacak. Fidelerin dağıtımı ile tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kadınların balkon, bahçe, tarla demeden üretime teşvik edilmesi hedefleniyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Biz her zaman şunu söyledik: ‘Kadın varsa üretim var. Üretim varsa hayat var.’ İstanbul’un en verimli topraklarına sahip olan Silivri’mizde kadınlarımızın topraktan elini çekmemesi için her türlü desteği veriyoruz. Tarımsal üretimde adeta lokomotif görevini üstlenen kadın üreticilerimizi çok önemsiyoruz. Bu sebeple; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından Kültür Merkezi Mahalle Evlerimizde eğitim gören 650 hanımefendiye burada, ‘Tohum Ekimi ve Fide Yetiştiriciliği’ kursu verdik ve atalık tohumlarımızı hediye ettik. Avrupa Birliği Erasmus Projeleri kapsamında 134 bin 432 Euro hibe almaya hak kazandığımız Tarım Kooperatiflerinde Kadının Güçlendirilmesi projesi kapsamında eğitimler gerçekleştirdik. Tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kadınların balkon, bahçe, tarla demeden üretime teşvik edilmesi amacıyla 90 bin adet yazlık fideyi sizlerle paylaştık. Selimpaşa mahallemizde kadınlarımızın üretimde olması amacıyla onlara bamya ve Topatan Kavunu ekebilecekleri alanları ücretsiz tahsis ettik. Danamandıralı hanımefendilere barbunya üretimini tekrar canlandırabilmek için alt gübre, üst gübre desteği sağladık ve alım garantisi verdik. Biz hanımefendilere, üreticilere soluk olmaya, omuz vermeye, siz değerli hanımefendilerin elinden tutup beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Bu topraklarda ne üretirsek satabiliriz. Çünkü 20 milyon nüfusu olan İstanbul gibi bir pazarımız var. Bizim çalışmamız, çok çalışmamız ve üretmemiz lazım" diye konuştu.