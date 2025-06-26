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Yetkililer, vatandaşları otluk ve ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi, yangının büyümesini önleyerek bölgede olası bir tehlikenin önüne geçti.

Yangının çevredeki yerleşim yerlerine veya yapılara sıçramadan kontrol altına alındığı ifade edilirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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İstanbul İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, yangının ekipler tarafından kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

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