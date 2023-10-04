Aksigorta çalışanları, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (Encander)’nin Silivri’de bulunan yaşam merkezini ziyaret etti. Mutlu Patiler iş birliği ile gerçekleştirilen bu ziyarette, korunmaya muhtaç hayvanlar için 1 ton mama bağışı sağlandı.İSTANBUL (İGFA) - Aksigorta, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Mutlu Patiler Derneği ile iş birliği sağlayan Aksigorta, hayvan hakları ve refahını korumak adına çalışanlarıyla özel bir etkinlik düzenledi. Aksigorta gönüllüleri, Mutlu Patiler Derneği’nin ‘Reklam İzle – Sokak Hayvanlarına Mama Kazandır’ modeliyle çalışan uygulamasındaki Aksigorta kumbarasında biriktirdiği 1 ton mamayı Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (Encander)’nin Silivri’de bulunan yaşam alanını ziyaret ederek patili dostlarına ulaştırdı.