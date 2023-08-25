İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu İSKİ, toplam değeri 901 milyon TL’yi bulan maliyetle Silivri’nin altyapısını yeniledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kuruluşu İSKİ, Silivrililerin yoğun yağışlardaki taşkın endişesini tarihe gömdü.

Silivri’de 187 bin metre atıksu kanalı ile 10 bin 200 metre yağmur suyu hattı yapıldı. Karışık çalışan hatlar ayrıştırıldı. Atıksular ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerine yönlendirildi. Marmara Denizi’ndeki kirliliğe son verilirken ilçedeki sel ve taşkın sorunları da çözülmüş oldu. İSKİ’nin hayata geçen projeleri düzenlenen tanıtım töreniyle kamuoyuyla paylaşıldı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, muhtarlar ve Silivrililerin katıldığı programda Çağlar ve Başa birer konuşma gerçekleştirdi.

ÇAĞLAR: HER GÜN PROJE AÇARAK YOL ALDIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Vatandaşa Eşit Hizmet Götüreceğiz” yönündeki talimatıyla hareket ettiklerini kaydeden İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Öncelikle İstanbul'un tüm ihtiyacını, ilçelerin tüm ihtiyaçlarını önceliklendirdik. Bir sıraya dizdik ve o sıra çerçevesinde de tüm ilçelerimize bu görev süremiz içerisinde eşit hizmet götürme gayreti içerisinde olduk” dedi.

187 bin metre atık su ve 10 bin 200 metre yağmur suyu kanalı inşa edilerek sık sık yaşanan su taşkınlarının önüne geçildi. Silivri, alt ve üst yapısı güçlü, yepyeni bir ilçe haline geldi. Tanıtım toplantısında tamamlanan yatırımları Silivrililerle paylaşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 39 ilçeye eşit hizmet ilkesiyle ihtiyaçların belirlendiğini, her ilçenin eşit hizmete kavuştuğu bir dönem var ettiklerini kaydetti. Çağlar, “2023 İBB bütçesi 115 milyar lira. Bütçenin yüzde 50’sini yatırımlara ayırdık. İstanbulluları ‘Yeni Atılımlar, Yeni Yatırımlar’ sürecimizle hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da ilçeye yapılan ve planlanan toplam yatırım tutarını 4 milyar 300 milyon TL olarak açıkladı.