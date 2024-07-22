Selçuklu Belediyesi tarafından tarihi Sille Mahallesi’ne kazandırılan Sille Müzesi, ziyaretçilerini Sille’nin tarihi ve kültürel geçmişinde yolculuğa çıkarıyor. KONYA (İGFA) - Konya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve tarih boyunca binlerce medeniyete ev sahipliği yapan Sille her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin önemli ziyaret mekanlarından biri. Sille’yi değerli kılan en önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz Selçuklu Belediyesi tarafından bölgede yapılan restorasyonlar çalışmaları ile gün yüzüne çıkan tarihi yapılar. İşte bu yapılar içerisinde biri var ki ayrı bir öneme sahip. Sille Müzesi..

SİLLE’YE DAİR HER ŞEY BU MÜZEDE SERGİLENİYOR

Daha önce okul ve belediye binası olarak hizmet veren ve Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlandıktan sonra 2017 yılından itibaren müze olarak hizmet vermeye başlayan Sille Müzesi, Sille’nin tarihine ve görkemli mirasına ışık tutuyor. Sille’de tarihi dokuyu yaşatan müze, Sille’nin tarihi ve kültürel değerlerini, el sanatlarını ve folklorik yapısını ortaya koyuyor. Her bölümünde Sille’nin farklı bir yönünü ortaya koyan müze yıl boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Sille’nin girişinde, Sille’ye özgü taş mimarisi ile dikkat çeken bu özgün yapı ziyaretçilerine merhaba diyor. 750 metrekare alana sahip olan müze iki kattan oluşuyor. Müzenin giriş katında Sille’deki önemli bir tarihi yapı olan Çay Camii restorasyonu sırasında müştemilatta bulunan ve Kisve-i Şerif olarak adlandırılan Kâbe iç örtüsü, Sille Medresesi’ne ait yazma eserler ve Sille’de yer alan önemli yapıların maketleri sergileniyor. Müzenin üst katında ise 18. ve 20. yüzyıllara ait Sille’nin çömlek ve halıları, kılık kıyafet, mutfak ve hamam kültürüne ait eserler yer alıyor. Konya’nın ilk patentli ürünü olan kamyon lastiğinden üretilmiş lastik çarıkları da Sille Müzesi’nde görebilirsiniz.

Sille Müzesi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Müzede ayrıca ziyaretçilere ücretsiz profesyonel rehberlik hizmeti veriliyor.